Türkiye İETT gece seferlerine yeniden başladı

İETT gece seferlerine yeniden başladı

Türkiye

İETT gece seferlerine yeniden başladı

İETT, pandemi nedeniyle ara verilen gece otobüs seferlerine bu geceden itibaren yeniden başladı.

15 Haziran 2020, Pazartesi 19:29 Son Güncelleme:
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İETT'den yapılan yazılı açıklamada, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında, 17 Nisan'da gece seferlerine ara verildiği hatırlatıldı. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte, yeniden hizmet vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki seferlerin, sabaha kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Metrobüsle de entegre çalışacak gece seferleri, pazartesiyi salıya bağlayan bu gece itibarıyla başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Haftanın 7 günü hizmet verecekler

Açıklamada, İETT’nin, 15F Beykoz-Kadıköy, E-10 Sabiha Gökçen H.-Kurtköy-Kadıköy, 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı, 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim, E-3 Sabiha Gökçen-4. Levent Metro seferlerinin, haftanın 7 günü sabaha kadar hizmet vereceği kaydedildi.

İlk etapta, E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer aracın görev yapacağına işaret edilen açıklamada, metrobüs hatlarının ise her gün 05.00'e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

AA


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