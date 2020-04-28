İftar sofralarına şık dokunuş

Sosyal mesafenin korunduğu bu süreçte, uzun masa etrafında bir arada olmanın ve keyifli sohbetlerin özlemi yaşanıyor. Papia Decor Peçeteler, ailenizle beraber sahur ve iftar sofralarınızı daha renkli hale getirmek için küçük dokunuşlar yapmanıza yardımcı oluyor.

Papia Decor Peçeteler hem desenleri hem de renkleriyle masalara mutluluk katıyor. Kadınların sofra zevkine hitap eden peçeteler, yumuşak dokusu ve zarif baskıları sayesinde beğeni topluyor.