İğne yaptırmak orucu bozar mı?

İğne yapmak belirli durumlar haricinde orucu bozmaz. Belirli durumlar kişinin iğne yoluyla takviye gıda alması gibi durumlar olarak kabul edilir. Bunun dışında sağlık sorunları olan kişilerin iğne yapması orucu bozmaz. Kişiler Ramazan ayında herkesle birlikte oruç tutmak isterlerse bu durumda yapacakları iğneyi iftar sonrasına bırakabilirler. Sağlık sorunu varsa iğne yapılması orucu bozmayacağından, bunda sakınca görülmemiştir.

Oruçluyken iğne yaptırmak orucu zayıflatır mı?

Oruç ayında orucu bozan ve bozmayan haller merak ediliyor. Bunların başında gelenlerinden birisi iğne yaptırma durumudur. Kişinin oruç ayında sağlık sorunları münasebetiyle iğne yaptırması orucunu zayıflatmaz. O kişinin tekrardan oruç tutmasına gerek yoktur. İğne yaptıktan sonrasında orucuna kaldığı yerden devam edebilir. Fakat belirli besin gıdalar içeren iğnelerin yapılması orucu bozabildiğinden iftar sonrasına bırakılması gerekir.

Oruçluyken iğne yapmak orucu etkiler mi?

Oruçluyken iğne yapmak, sağlık problemleri dahilinde ise herhangi bir etkileme durumu söz konusu değildir. Eğer iğne yapan kişi bunu zorunluluktan yaptırıyorsa orucu bozulmayacaktır. Kişi iğne yapma zorunluluğuna sahip değilse iftar sonrasındaki sürece bırakabilir. Eğer imkanlar buna müsaade etmiyorsa iğne olunmasına sakınca görülmez.

İslam'a ve Diyanete göre iğne yaptırmak orucu bozar mı?

İslam alimlerine göre iğne yaptırmak koşullar gereği zorunluluktur. Bu zorunluluk nedeniyle, dışarıdan alınan madde olmasına rağmen oruç bozulmaz. Alimler İslam'ın insan sağlığını her şeyin önüne koyduğunu ifade ederler. Bununla birlikte diyanetin internet sitesinde açıklaması bulunur. 'Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. 'Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.''

İğne yaptırmak orucu neden bozmaz?

İslam dini alimleri, İslam'ın insan sağlığını her şeyin önüne koyduğunu ifade ederler. Kişi eğer ki sağlık problemlerine sahipse, belli koşullarda oruç tutmayabilir veya sağlık sorunu bitinceye kadar erteleyebilir. Bu örneklere dayandırılarak yapılan iğne, sağlık problemi kaynaklıysa orucun bozulmasına sebep değildir. Aynı şekilde zorunlu aşı orucu bozmayan durumlar arasında bulunur. Bunların dışında gıda takviyesi benzeri iğne yapma durumlarından kaçınılmalıdır. Bu durumlar orucu bozan hususlar arasında yer alır.

Şafi mezhebine göre iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Şafi mezhebi alimlerinin belirttiklerine göre iğne yaptırmak orucu bozmaz. Sağlık nedenli bir durum olduğundan kişinin orucuna devam etmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kişinin ilaç alımı durumu orucu bozar. Bu durumda ilaç alma zorunluluğu olan kişilerin oruçlarını sağlık problemlerinin bittiği zamana ertelemeleri gerektiği belirtilir.

Hanefi mezhebine göre iğne yaptırmak orucu bozar mı?

Hanefi mezhebine göre iğne yaptırmanın orucu bozmayacağı esastır. Kişinin sağlığının her şeyin önünde tutulmasından dolayı iğne yapılmasına sakınca görülmez. Şafilerde olduğu gibi Hanefi mezhebinde de ağız yoluyla alınan ilaçları kullananların oruçlarına başka dönemlerde tutmaları gerektiği belirtilir. Ağız yollu alınan ilaçlar orucu bozan unsurlar arasında kabul edilir.