İğrenç! Bir okulda korkunç istismar

Sarıçam ilçesindeki bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan A.T.’nin erkek öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

Ailelerin şikayeti üzerine daha önce hakkında cinsel istismar suçlaması olan ancak kanıtlanamadığı için serbest kalıp aynı okulda görev yapmaya devam eden Türkçe öğretmeni A.T., gözaltına alındı.

PSİKOLOG GÖZETİMİNDE ÇOCUKLARDAN İFADE

Öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadelerine başvuruldu. Daha önce de cinsel istismar iddiasıyla hakkında şikayette bulunan öğretmen A.T., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

'ÖĞRETMEN' TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



