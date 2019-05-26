Karşıyaka'da yaşayan F.D. ve K.M., mart ayında ailelerine, komşuları D.Y.'nin çizgi film izlemek için kendilerini evine götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine iki aile de emniyete giderek komşuları D.Y.'den şikayetçi oldu. F.D. ve K.M., Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) verdikleri ifadelerinde, komşuları D.Y.'nin çizgi film izlettirmek için kendilerini evine götürdüğünü ve burada cinsel içerikli filmler izlettirerek, istismarda bulunduğunu anlattı.

İki çocuğun ifadesinin ardından D.Y., polis tarafından gözaltına alındı. D.Y.'nin evinde yapılan incelemede cep telefonu ile diz üstü bilgisayarında çocuk pornosu bulundu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanık, sevk edildiği adliyede tutuklanırken, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'çocuk ile ilgili müstehcen yayınları yayınlamak' suçlarından dava açıldı.

'ÇÖPTEN BULUP TAMİR ETTİRDİM'

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık D.Y., mağdur çocukların aileleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Duruşmada savunmasını yapan ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık D.Y., "Olay günü çocuklar komşularımız ile birlikte geldi. Eşim de evdeydi. Onlar rahatsız olmasın diye kendi odama geçtim. Ben çocuklara böyle bir şey izlettirmedim. Cinsel istismarda bulunmadım. Bu suçlamaları neden bana yönelttiler bilmiyorum. Söz konusu videoların bulunduğu cep telefonu ile diz üstü bilgisayarını çöpten bulup tamir ettirdim. İçinde böyle şeylerin olduğunu bilmiyordum. Böyle şeylerin olduğunu bilsem tamir ettirmezdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'POLİS GELSİN CEZAM NEYSE RAZIYIM'

Mağdurların aileleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu. Mağdurlardan F.D.'nin annesi kızının olayı anlatmasının ardından sanığın evine gittikleri, sanığın kapıyı kilitleyip "Polis gelsin cezam neyse razıyım" dediğini söyledi. K.M.'nin annesi de çocuklarının anlattıklarının doğru olduğunu iddia ederek, "Hiçbir anne çocuklarını böyle kötü bir şeyde kullanıp iftira atmaz" dedi.

SANIĞIN EŞİ FARKLI İFADE VERDİ

Sanığın tanık olarak dinlenen eşi ise D.Y.'nin söylediklerinin aksi yönde ifade vererek, "Ben eşimin bilgisayarında porno olduğunu bilmiyorum ve hiç görmedim. Okumam yazmam yoktur. Bilgisayarı iş yerinden bir adam vermiş. Cep telefonunu da yanlış hatırlamıyorsam bir komşumuz vermişti. Olay günü ben de evdeydim. Çocuklarla eşim salonda birlikte televizyon seyrettiler. Evden giderken gayet neşeliydiler" diye konuştu. Duruşma savcısı, suçun niteliği ve delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, mağdur ailelerin ve bakanlık avukatının katılma taleplerini kabul ederken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.