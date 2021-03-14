Türkiye İğrenç olay! Köpeği ormanlık alana getirirken gençler fark etti

İğrenç olay! Köpeği ormanlık alana getirirken gençler fark etti

Türkiye

İğrenç olay! Köpeği ormanlık alana getirirken gençler fark etti

Kocaeli'nde, yaşlı adamın köpeği iple bağlayıp ormanlık alanda eliyle taciz ettiğini iddia eden gençler, şüpheliyi darp etti. O anlar kameraya yansırken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuyla ilgili açıklama yaptı.

14 Mart 2021, Pazar 14:52 Son Güncelleme:
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Kocaeli’nde iple bağladığı köpeği ağaçların bulunduğu bir alana götürerek eliyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, gereken yasal işlemin yapılacağını bildirdi.



Derince’de boynuna ip bağladığı sokak köpeğini götüren yaşlı kişiyi gören gençler, şüphelenerek takibe başladı. Köpeği ağaçların bulunduğu alana götüren kişi elle cinsel istismarda bulununca gençler tepki göstererek darbetti.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile iletişime geçerek, yardım istedi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, “Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır” paylaşımında bulundu.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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