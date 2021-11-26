İhanete uğramak, hele ki sevgili, dost arkadaş ve kardeş tarafından ihanete uğramak insanın yüreğini paramparça ederken, bir daha kimseye eskisi kadar güvenemememize neden oluyor. Tüm sevgi ve samimiyetle kurulan ilişkiler ise ihanetin o soğuk bıçağıyla paramparça oluyor. İşte, Sevgiliye, dosta, kardeşe ve arkadaşa ihanet ile ilgili sözler

SEVGİLİYE, DOSTA, KARDEŞE VE ARKADAŞA İHANET İLE İLGİLİ SÖZLER

Sevginin inşa ettiğini, ihanet yok eder.

Sana bir kez ihanet eden kişinin sana tekrar ihanet edeceğinden emin ol.

Birbirimize güvenmemeliyiz. İhanete karşı tek savunmamızdır.

Özrün kabul edildi. Güven reddedildi.

İhanet, tamamen teslim olmayı bilmeyenler için bir çıkış yoludur.

Güven ihaneti ağır bir tabu taşır.

İhanet, yapışan tek gerçektir.

Hayatta düzeltilemeyecek tek bir hata vardır: ihanet

Artık bedenimi unuttum, kalbimle yaşıyorum ve ihanetinin bedelini kalbimle can çekişerek veriyorum.

İhanetin derin acısını hissettiğinde bıçaklandığını biliyorsun.

Seni sordum sokak lambalarına; bekleme boşa gelmez dediler. Boynumu büküp de baktım onlara, halime bakıp zavallı dediler.

Sana olan aşkımı gözyaşlarımla sularken, beni bir yalan hayat uğruna bırakıp gitmene dayanamaz bu yüreğim.

Bilmeden yapılan hata yanlışlıktır, bilerek yapılan hata ise ihanettir.

Buruk hasret dolu geceleri öldüreceğim bir gün, bu ayrılık şarkılarını kurşuna düzeceğim. Seni benden ayırdığı için kaderimi mahkemeye vereceğim.

Bir gün gelir sen de ağlarsın, işte o zaman belki beni anlarsın ve sonra ihanetin acısını yaşarsın, yaşadıkça belki aşktan ders alırsın.

Kırbaç yedi kalbim ihanetinle, duygularım çöktü, sayende aldatmanın bedelini yaşıyorum şimdi sessiz günlerimde haykırıyorum içimden lanet olsun sana lanet olsun seni seven saf duygularıma.

Ne zaman seni düşünsem yalanlar geliyor aklıma, gelen yalanların arasında saklı ihanetinin bedeli... Helal olsun sana, aldattın beni.

Gitmek mümkün olsa gitsem uzaklara, sevmesem seni, yaksam yüreğimi, savursam küllerimi dağlara denizlere, yeşerirdi küllerim sana olan sevgimle.

Yalanlarına yalanlarımla cevap vermek istemiyorum, gözlerime bak ki ne kadar yalancı olduğunu gör, gözlerim anlatsın sana gerçekleri.

Hayatta kimse için ağlamaya değmez, ağlamaya değenler zaten ağlatmaz. Bir gün ağlaman gerekirse başını dik tut ki gözyaşların seni ağlatan kişi kadar alçalmasın.

Gözlerini kaçırdığında anladım bitmiş bana olan sevgini. Peki, o zaman neden yalan attın? Söyleseydin gerçeği ben de giderdim sessizce hayatından. Şimdi anladım ki saygın da bitmiş, elveda yalancı sevgili.

Gülümse hayata, gülümse yaptıklarına, sen sadece gülümse aldatarak çekip gidişlerine.

Kır kalbimi gönlün olsun. Al her şeyim senin olsun. Şimdi başka kollardayım, bu da sana kapak olsun.

Aldatmak da varmış benim gibi seveni, umarım sen de benim gibi olursun, seversin deli gibi birini, yaşarsın ihanetin en güzelini.

Bak dostum, körden değil nankörden, yüzsüzden değil ikiyüzlüden, tipi bozuktan değil sütü bozuktan korkacaksın.

Etme sırtını duvardan başkasına emanet; en kralının bile içinde vardır bir nebze ihanet!

Annem sürekli hiçbir şey yemiyorsun, kurudun kaldın deyip duruyor; ben ne kazıklar yiyorum kimse bilmiyor.

Kim bilir, masalınızın kahramanı, başka bir hikâyenin figüranı olmaya gitmiştir belki de.

Seni düşünürken fark ettim aldatmaları, senin sözlerin aklıma geldikçe anladım yalanlarının tertemiz duygularıma ihanetini.

Aşkı değil nefreti sevdim seninle. Sadece gülmeyi değil ağlamayı da öğrettin ihanetinle!

Sen yalanlarınla mutlu ol, gerekirse ben gerçeklerin içinde ağlamasını da öğrenirim, nasıl olsa her gözyaşı bir gün mutlaka yerini gülüşlere bırakır ama senin gibi yalanlar her zaman sahte olanları yaşar, şu an gibi.

En iyi savaşı olan sömürgeciliği kullanır insan. Ağlar bazıları, bazıları gülerek yapar bu işlemi, hem de kime güldüğünü bilmeden. Aldatır ya sanır ki karşıdaki yedi yalanı, aslında ta kendisidir aldatan insanı.

Ne aldatma yakışır bana. Ne de aldatılmak yakışır benliğime.

Yalanların kucağında kaldım çaresiz, sana inanırken yarım kalmışım, şimdi anladım, sensiz.

Sana nefes aldığım sürece dua edeceğim sanma ki mutlu ol diye, sen de sev ve benim gibi aldatıl, sen de sev benim gibi yan diye.

Ölüm gibi sessiz geldi ihanetinin haberi, gözyaşlarım isyan ediyor sana ve yalan sevgine, şimdi al git bana bıraktığın umutları da.

Bugün seni aldatan yarın başkasında aldanır. Yalanla yıkanan yüz ihanetle kurulanır. Unutma!

Sanırım hayatımın en güzel dönemlerini seni düşünüp, başkalarına şans vermeyerek harcadım.

Ben bir ömür gözyaşı hapsine mahkum edilmişken, senin gerçek sandığın sahte aşklarla, gülümseyecek olan gözlerin beni her gün bir kat daha öldürüyor.

Kurnazlıkların en incesi, bize kurulan tuzaklara düşer gibi görünmeyi iyi bilmektir.

Hiçbir zaman doğru insan çıkmaz karşına. Ya zaman yanlıştır ya da insan...

Kimilerinin alışkanlıkları yaşam tarzları, kimilerinin yalanları alışkanlıkları olmuş. Hayatını aldatmalarla süslediğini zannedenler, zehir zemberek sarhoşlar, göremeyecek, anlayamayacak kadar zil zurna.

İHANET SÖZLERİ

Seven insanı bilmez sevilen, seven insanın halinden anlayamaz sevilen ve sevilen aldatır, seven yanar benim gibi ama sevilen bilmez içimin yandığını senin gibi.

Kenardan geçeyim yol senin olsun. Ben zehir içeyim su senin olsun. Bir tane sevgili bulmuşsun hayırlı olsun. Bir tane de bende var haberin olsun.

Birinin hayatına öylece girip, onlar için değerli bir hale gelip, sonra da çekip gidemezsin öylece.

Kimse aldatıp da kandırdığını sanmasın, kimse aklını da kullandım sanmasın. Yalanlar yalancıların acizliği, yutanlar inanların gerçek sevgisini gösterir.

Söndürdün tüm yangınları, yitirdin artık yalanları. Kaldı mı söyleyeceğin söz, git hadi, al valizini, kendi yalan diyarına, aldatmalarını da alıp git.

Seni sordum sokak lambalarına; bekleme boşa gelmez dediler. Boynumu büküp de baktım onlara, halime bakıp zavallı dediler.

Aşkımız su üzerine yazılan bir masaldı, göz kirpimi kısalığında kelebeğin ömrü uzunluğundaydı. Kalbimizde bir ömür boyu çekeceğimiz yaralar bıraktı.

Bilmeden yapılan hata yanlışlıktır, bilerek yapılan hata ise ihanettir.

İhanetin mazereti olamaz.

Buruk hasret dolu geceleri öldüreceğim bir gün, bu ayrılık şarkılarını kurşuna düzeceğim. Seni benden ayırdığı için kaderimi mahkemeye vereceğim.

Sevginin kalıbında yalan varsa, sana en güzel cevabı ihanet verir.

Yürek söz vermişse dönülmez. Yâre gönül vermişse inkâr edilmez. Bizde yürek zedelenir ama sevgiliye ihanet edilmez.

İhanet bu kadar moda olmuşken, adamlık mücadelesi veren herkese selam olsun.

El tarafından evlat edinilmiş sahipsiz bir birlikteliğin sonucuydu ihanetin..

Asla sevme, seversen ihanet etme; ihanet edeni de asla affetme!

Ben sırtımda senin ihanetini taşırken, sen aklında başkalarının hayallerini taşıdın...

Biz hayatımızı ihtimaller üzerine kurmadık ki.; İhanetler yıksın...

Dosta ihanet eden toprağa kefensiz atılır...

An gelir insan gülerken ağlarmış. Gözyaşları sel olup kalbine akarmış. Kahkaha bir maske derler biri misin? İnsan sevdiğinden ayrılınca bu maskeyi takarmış.

Adını kalbime aşkla kazımıştım boş ver aldırma, belki bir gün silerim. Güzel bir rüyayı gerçek sanmıştım. Seni sevdiğim için özür dilerim.

Gözlerim senden başkasını görmezken, senin gözün benden başka herkesi görecek kadar genişmiş, gözlerin gibi midenin de geniş olması normal, hoşça kal.

Aramıza yollar, yabancı kollar, zor yıllar girdi. Ümitlerimi, saf sevinçlerimi derken seni kaybettim. Bir iki sözle birkaç şarkıyı, adaletsiz yargıyı, bir de bu talihsiz yazgıyı kalbime kaydettim.

Birini unutmak istiyorsan, onun adını kumlara yaz, sabahleyin dalgaların ve fırtınanın onu sildiğini göreceksin. Eğer birini seviyorsan, onu kalbine yaz ki hiçbir fırtına ya da dalga onu silemesin.

En güzel yarınlar senin olsun, ömrün mutlulukla dolsun çünkü sen buna layıksın. Eğer gün gelir de beni unutursan inan ki gülüm canın sağ olsun.

Senin gibi yalan gülücükler atacağıma, kendim gibi gerçek olan gözyaşlarımla avutmasını da bilirim kendimi.

Aldatanı aldatmak zevktir ama seveni aldatmak namussuzluktur.

Sana baktığımda hayat sen sanmışım benim için, ama şu an baktığımda anlıyorum ki sen ihanetin yüzüymüşsün, senin ihanetinin eseridir gözyaşlarım.

Daha başka şeyler yazacaktım bugün sana ama anlamı kalmadı artık.

En değerli şey sen oldun ve birden en değersiz... İkisini de sen istedin geldin ve gittin. Sadece izlemekle yetindim.

Ömrünü verecekmiş gibi hayatınıza girenler, ömrünüzü alır gider.

Ben sadece kaybettiklerimi özlerim, vazgeçtiklerimi değil.

Anlamlı bir hayat yaşamak istiyorsan başkalarının gözüne girecek kadar küçülme!

Ve biliyoruz ki, hiçbir şey eskisi gibi değil.

O gözlerinle bağlanırdım yeniden hayata gülüşlerin vardı beni saran hayata, sen konuşunca huzur bulurdum kendi dünyamda, şimdi ihanetinle sessizliğin içinde ağlıyorum acılarla.

"Kalp” değil “kalıp”ları kır..

Yoruldum sevmekten, şu köşede nefret edeyim biraz.

Gözlerim yollarda bekletme ne olur, bu aşka bir hüzün ekletme ne olur, bana sensizliği öğretme ne olur, yokluğun cehennem, cennetim sensin.

Her şeyin yolunda gittiği tek yer hayallerdir.

Aşkım ne zaman dağlar sahili, mehtap geceyi dünya dönmeyi unutursa, ben de seni o zaman unutacağım.

En mutlu gününde yanında yoksa onunlayken bile onsuzluğu yaşıyorsan bil ki terk edilmişsindir yalnızlığı yaşıyorsun ama bilmeden.

Ağlayışım terk edip gidişine değil. Ben; sensizken senden diye sensizliği de sevmiştim. Sen; seninle birlikte sensizliği de alıp gittin.

Gül filizlendiği günden itibaren güneşe aşıktır. Her ne kadar güneş her gece ayın görkemine kapılıp gülü bıraksa da, gül yıldızlara kanıp güneşi unutmaz.

Batık bir gemiymiş aşk limanında. Kader bu deyip de avutma beni ayrılık kapımızı çaldı sonunda, senden son dileğim: Unutma beni.

Aşkın bitmiş olsa da hiç sevmesen de beni çok aldattın, hoş görmesem de, bir şeyler bulmuştum ben o sevginde. Bekliyorum bir gün dönersin diye.

Ağırdır sevmelerim her yürek taşıyamaz, büyüktür umutlarım her omuz kaldıramaz. Her şeyi unutur da şu gönlüm bir seni unutamaz.

Ayrılığın resmini çizdim sarı odalara, yüreğimi soğuttum zemheri ayazında. Sonra uzun uzun rüzgârın gülüşünü seyrettim çaresizce ve gecenin en koyulaştığı yerde ölümü kucakladım masmavi yüreğimle.

Bekleyiş bir özleyiş, gönüldeki güzeli bir süsleyiş, bin bir hisle sevmeli, neden o çok sevene unut bekleme derler, oysa seven ümitsiz olsa da bekler.

Bak yine soldu güneş, yine akşam oluyor, ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor, sen yoksun diye inan dertliyim, kederliyim, gelmezsen kahrolurum, yıkılırım, sevgilim, seni çok seviyorum.

Gökte rahmet olsan umudum değilsin senin de yağmurunda ıslanmıyor bedenim kızgınlığım sana değil kendime, senin mevsiminde açmıyor açamıyor çiçeklerim.

Akılsız adam mutluluğu uzaklarda, akıllı ise onu ayaklarının altında arar. Seninle olmak varken; sensiz kalmak, yaşamak dururken ölmek demektir.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, dönen yok seferinden.

Allah’ım benim öyle bir son bahar ayazında canımı al ki, sevdiğim mezarıma koyacak tek bir gül bile bulamasın.

Almak istedim, ellerini alamadım. Bakmak istedim, gözlerine bakamadım. Sarmak istedim, kollarıma saramadım. Görmek istedim, son defa göremedim çünkü aramıza ölüm girdi.

Dün gökyüzüne bir avuç yıldız fırlattım. Karanlığında aydınlığım olsun diye. Şimdi sensizliği kalbime fırlatıyorum, bıraktığım yerden dönesin diye.

Gözyaşım utangaç boynunun inciden kolyesi olsun, her damla vefasız teninde bir veda busesi olsun, isterim sen de ben gibi yan ömrüne, hep ağla, hep ağla, bu benden son dua, bu benden ayrılık hediyesi olsun.

Duygular vardır elletilmeyen, sevgiler vardır kelimelere sığmayan, bakışlar vardır insanı ağlatan, insanlar vardır ki asla unutulmayan, işte sen de onlardansın!

Ben senin yaşadığın gizli bir macerayım, anlatılmaz bir roman, kapanmaz bir yarayım, sığındığın limanlar unutturamaz beni, ben senin yüreğinde en büyük fırtınayım.

Eğer bir gün gökyüzünün kara mavi çizgisinde bir kırlangıç sürüsü görürsen bil ki kanatlarındaki buruk gülümsemelerle ıslak tebessümler benden sana kalanlardır.

Ben sensizdim! Akşamın yaklaştığı saatlerde... Kahrolursun, görme ağladığımı. Başlayan düşü şafakla birlikte dağıtır ansızın her gün batımı. Beni terk ettiğin gün, saçlarından bir tel koparıp asacağım kendimi.

Eğer beni bu sokakta, bu mahallede, bu şehirde bulamazsan, sevgilim bil ki ben gözlerinin daldığı yerdeyim.

Bir eski dost gibi hatırla beni. Bir selam ver yeter. Unutmuş olsan da eski günleri. Adımı ara sıra an yeter.

Beni terk ettiğin gün, kirpiklerinden birini koparıp saplayacağım kalbime.

Gece bir başka giyer siyahını, yıldızlar daha bir sönük olur, yakamozlar başka çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yanımda yoksan eğer!

Bir gece yarısı titreyerek uyanırsan bil ki resmini öptüğüm gündür, bir gün sebepsiz yaşlar süzülürse o güzel gözlerinden, bil ki yokluğundan öldüğüm gündür.

Geçenlerde bir meyhane keşfettim mezarlığın karşısında. Bir gün beni ararsan ya meyhanedeyim ya da tam karşısında.

Gece midir insanı hüzünlendiren, insan mıdır hüzünlenmek için geceyi bekleyen. Gece midir seni bana düşündüren yoksa ben miyim seni düşünmek için geceyi bekleyen.

Gidişinle beni boş bir sedaya bıraktın, şimdiden sayıyorum sensizlik günlerini ve geleceğin günü bekliyorum sabırsızlıkla, o günün sevgisiyle avutuyorum bir parçacık kalbimi.

Geceyi deniz tutmuş, kalbimi hasret, hangi sularda ayak izlerin, hangi kaptanın seyir defterinde kalmış gözlerin.

Gözlerin sözlerini örtecek kadar masum, düşüncelerin duygularını bastıracak kadar acımasız, ellerin de ellerimi tutamayacak kadar uzaksa benim suçum ne birtanem.