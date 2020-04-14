Türkiye İhbar edilen otobüsteki 4 kişide corona virüs tespit edildi

İhbar edilen otobüsteki 4 kişide corona virüs tespit edildi

Türkiye

İhbar edilen otobüsteki 4 kişide corona virüs tespit edildi

İstanbul'dan Van'a gelirken ihbar üzerine Erzincan'da durdurulan yolcu otobüsünde yeni tip corona virüs (Kovid-19) testleri pozitif olan 4 yolcu indirilerek hastaneye sevk edildi.

14 Nisan 2020, Salı 18:39 Son Güncelleme:
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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığı, yapılan ihbarların da değerlendirildiği belirtildi. İstanbul'dan Van'a gelen ve içinde 4 corona virüslü hastanın bulunduğu ihbarı yapılan otobüsün, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan'da durdurulduğu bildirilen açıklamada, otobüsten indirilen 4 corona virüslü yolcunun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Valiliğin, yapılan ihbar üzerine harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhbarın hemen ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgi vermesi üzerine, otobüsün geçtiği güzergahtaki illerde tedbir alındı. Erzincan il sınırları içinde polis tarafından durdurulan otobüsten, uzman ekipler tarafından indirilen ve corona virüs testleri pozitif olan 4 vatandaş, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Corona virüs taşıdıkları halde seyahat eden 4 yolcuya ayrıca idari para cezası da kesildi. Buradan güvenlik güçlerinin eşliğinde yola devam eden otobüs, 15 yolcusu ile Van'a geldi. Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşılanan otobüsteki yolcuların ilk sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, 7 yolcu polis gözetiminde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderildi. Van'da ikamet eden diğer 8 vatandaş ise tutanak imzalatılarak polisler tarafından evlerine bırakılarak, karantinaya alındı."

Van'da corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evinde gözetim altında tutulanların sayısının 20 bini aştığına yer verilen açıklamada, Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer mahallesinin Tellikaya ve Çemik mezralarındaki karantinanın sonlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

AA


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