Son dakika haberleri... Sarıyer Maslak'taki lüks bir evde 22 Şubat günü, endemik hayvan türü olarak kabul edilen, alımı, satımı ticareti yasak olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan türlerinin bulunduğu ihbar edildi. İhbar sonrası Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri erken saatte eve baskın düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda İranlı 22 yaşındaki manken Qazal Yadegari, 36 yaşındaki İranlı iş insanı sevgilisi Kian Mohammadia ve arkadaşları Mohammad Ali Rezvandoust evde gözaltına alındı.

Yapılan aramalara piton yılanı ve yavru aslan ele geçirildi. Piton yılanı ve yavru aslan Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakıldı.

"ARAMA BAHANESİYLE BENİ İZLEDİLER"

Sabah'ın haberine göre, İranlı iş insanı ve model evlerinde yapılan arama ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 22 yaşındaki manken Qazal Yadegari, Çağlar Y. ile aralarındaki alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğunu ve Çağlar Y.'nin savcılığa bulunduğu ihbar nedeniyle polislerin evine geldiğini anlattı.

Genç manken, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında eve gelen polis memurlarının izni olmamalarına rağmen eve girdiklerini, içeri girdikten sonra evde arama yaptıklarını, hazırlanmak için odasına geçtiğinde ise giyinik değilken odayı arama bahanesiyle içeri giren polis memurlarının giyinene kadar odada arama bahanesiyle beklediklerini iddia etti.

İran'lı çift, polislerin izinsiz bir şekilde eve girmeleri ardından bir de cep telefonuna el koyduklarını, telefonu inceleyen polis memurlarının yine izinsiz bir şekilde telefonun galerisine girip özel fotoğraflarını karıştırdıklarını ifade etti.

SİTENİN GÜVENLİK AMİRİ TANIK OLDU

Kelepçeli bir şekilde siteden çıkan çift, Çağlar Y.'nin sitenin önünde fotoğraflarını çekerek, bu fotoğrafları basına yayacağı ve itibarını yok edeceği şeklinde tehditlerinde bulunduğunu anlatırken, şikâyet sonrası görevli polislerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında sitenin güvenlik amiri A.B.'nin tanık olarak ifadesine başvuruldu. Güvenlik amiri, 'Daireye zorla girilmedi. İçeriden de herhangi bir bağırış ve mücadele sesi duymadı' dedi. İki görevli polis memuru da haksız arama yaptıklarını yönündeki iddiaları reddetti.

2 POLİS MEMURU HAKKINDA DAVA AÇILDI

Ahmet K. ve Selçuk P. İsimli 2 polis memuru hakkında, 'Haksız Arama, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçlarından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, görevli memurların kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak müştekinin konutuna girerek konut dokunulmazlığını ihmal ettiklerine ve ev içinde haksız arama yaptıkları fakat güvenlik amirinin tanıklığının polislerin lehine delil teşkil ettiği belirtildi.

İki polis, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.



















