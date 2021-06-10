Güngören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haznedar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın yurt dışı siparişi için hazırladığı ihracat ürünleri, bir personelin yanlışlıkla ambalaj atıklarının yanına bırakması sonucu kayboldu.





Durumu fark eden çalışanlar ve firma yetkilileri, Güngören Belediyesi ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Çalışanların, içinde yaklaşık 10 bin liralık ürün bulunan paketleri tarif etmesinin ardından harekete geçen belediye ekipleri, bir saatlik çalışma sonucu ürünleri bularak sahiplerine ulaştırdı.

Firma yetkilileri ekiplerin yaptıkları hummalı çalışma sırasında ambalaj atıklarının başından ayrılmayarak güzel haberi bekledi. Ürünlerin yurt dışına teslim edileceği için yeterli vakitleri olmamasından dolayı şok yaşadıklarını ifade eden firma yetkilileri, duruma anında müdahale eden Güngören Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

AA