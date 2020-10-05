İhtiyacınıza yönelik hayat sigortası ürününü alın
Sigorta sektöründe son dönemde en hızlı büyüyen branşların başında ‘Hayat’ sigortası geliyor. Bireylerin bağımsız hayat ürünlerine ilgisinin artmasının yanında bankaların kredilerle verdikleri hayat sigortaları, hızlı büyümenin temel nedenleri arasında yer alıyor. Peki tüketiciler ‘hayat’ sigortası yaptırırken hangi ürünü tercih etmeli.
05 Ekim 2020, Pazartesi 18:11 Son Güncelleme:
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Yıllık Hayat: Sigortalının belirlenen sigorta süresi içinde (sigorta süresi 1 yıl) vefatı durumunda, lehtar(lar)ına başlangıçta belirlenen teminat tutarını ödüyor. Vefat teminatının yanı sıra iş göremezlik, tehlikeli hastalık, vb. riskler için de teminat verilebiliyor.
Uzun Süreli Hayat: Sigortalının belirlenen sigorta süresi içinde (sigorta süresi 1 yıldan fazla) vefatı durumunda, lehtar(lar)ına başlangıçta belirlenen teminat tutarını ödüyor. Vefat teminatının yanı sıra iş göremezlik, tehlikeli hastalık, vb. riskler için de teminat verilebiliyor.
Prim İadeli Hayat Sigortası: Sigorta süresi sonunda risk gerçekleşmemişse primler sigortalıya döviz cinsinden geri ödeniyor.
Birikimli Hayat: Risk teminatı ile birlikte birikim sağlamak amacıyla düzenleniyor ve teknik faiz oranında getiri garantisi veriyor.
Kritik (Tehlikeli) Hastalıklar Sigortası: Kanser, kalp krizi, multipl skleroz, felç vb. tehlikeli hastalıklara karşı sigortalıya güvence sağlıyor.
Eğitim Sigortası: Çocuk sahibi bir bireyin, vefat ve sakatlık gibi hayati risklerini teminat altına alıyor ve çocuklarının eğitimine aynı şartlarla devam edebilmesini sağlıyor