Magazin İkbal Gürpınar babasından sonra annesini de kaybetti!

İkbal Gürpınar babasından sonra annesini de kaybetti!

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İkbal Gürpınar babasından sonra annesini de kaybetti!

Geçtiğimiz günlerde corona virüs olan ve yoğun bakıma kaldırılan İkbal Gürpınar bir süre önce babasını corona virüsten kaybetmişti. Gürpınar'ın annesi de corona virüsten hayatını kaybetti.

08 Kasım 2020, Pazar 14:28 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalanan, tedavisi yoğun bakımda devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi. Gürpınar hastalığının dışında acı haberle sarsıldı.

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Ünlü sunucunun annesi Neriman Dönmez corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez ve eniştesi de 2 ay önce corona virüs sebebiyle vefat etmişti.


https://www.instagram.com/p/CHTJ2SypihR/

Gürpınar'ın oğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada kötü haberi şu sözlerle duyurdu:

Oğlu Alper Gürpınar olarak annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek."


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