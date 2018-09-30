IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonun kararına göre, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halapçe kentlerinde yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Merkezlerde oy sayımına başlandı.

29 PARTİ VE KOALİSYON YARIŞTI

Seçmenler, IKBY genelinde kurulan 5 bin 933 sandıkta oylarını kullanırken seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi.

IKYB'nin 111 sandalyeli meclisi için seçimlerde toplam 29 parti ve koalisyon yarıştı.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY’de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bulunuyor.

AA



