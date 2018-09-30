IKBY'de oy verme işlemi sona erdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde genel seçim için oy verme işlemleri tamamlandı

30 Eylül 2018, Pazar 19:30 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, Pazar 19:31
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IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonun kararına göre, Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halapçe kentlerinde yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Merkezlerde oy sayımına başlandı.

29 PARTİ VE KOALİSYON YARIŞTI

Seçmenler, IKBY genelinde kurulan 5 bin 933 sandıkta oylarını kullanırken seçimlere katılımın düşük olduğu gözlemlendi.

IKYB'nin 111 sandalyeli meclisi için seçimlerde toplam 29 parti ve koalisyon yarıştı.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY’de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bulunuyor.

AA


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