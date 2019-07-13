İki aile arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var

İki aile arasında silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var Erzurum'un Horasan ilçesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.