Türkiye İki aile birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

İki aile birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Türkiye

İki aile birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 00:25 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar evlerinden getirdiği av tüfekleri ile birbirlerine ateş açtı.

Tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 4'ü yabancı uyruklu 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, silahlı kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP(DHA)

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