Türkiye İki bölge için yağış uyarısı yapıldı

İki bölge için yağış uyarısı yapıldı

Türkiye

İki bölge için yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji ülke genelinde parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağını, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yer yer yağış beklendiğini açıkladı.

03 Ekim 2020, Cumartesi 12:59 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ve Van’ın kuzey kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

 Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 


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