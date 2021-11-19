16 Kasım günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir arazi üzerinde cansız bedeni bulunan iki çocuk annesi Neslihan Kaya'nın katil zanlısı olduğu söylenen 30 yaşındaki T.D. dün yakalanarak gözaltına alındı.









Emniyetteki işlemleri gece geç saate kadar süren T.D. buradan adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.