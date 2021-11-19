Türkiye İki çocuk annesi Neslihan'ın katili tutuklandı!

İki çocuk annesi Neslihan'ın katili tutuklandı!

Türkiye

İki çocuk annesi Neslihan'ın katili tutuklandı!

Gaziantep'te iki çocuk annesi 41 yaşındaki Neslihan Kaya'yı bıçaklayarak öldüren ve dün gece yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.

19 Kasım 2021, Cuma 09:49 Son Güncelleme:
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16 Kasım günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir arazi üzerinde cansız bedeni bulunan iki çocuk annesi Neslihan Kaya'nın katil zanlısı olduğu söylenen 30 yaşındaki T.D. dün yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri gece geç saate kadar süren T.D. buradan adliyeye sevk edildi. Zanlı, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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