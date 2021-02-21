İki doz arasında ne kadar süre olmalı? Dikkat çeken aşı açıklaması

İngiltere'de doz süresi ve aşı randevusu tartışmasının ardından ülkede yaygın kullanılan aşı firmalarından AstraZeneca'dan açıklama geldi.

Oxford/AstraZeneca aşısının iki dozu arasında verilen 3 aylık bir aralığın, 6 haftalık aradan daha yüksek bir etkinlik ile sonuçlandığı açıklandı.

Oxford Üniversitesi'nden Andrew Pollard, The Lancet tıp dergisinde yayınlanan makalesinde, "Stoklarda sıkıntı yaşandığı dönemde, 3 aylık doz aralığı daha kısa doz aralığına göre daha avantajlı. Bu, ikinci dozdan sonraki korumayı da arttırıyor" dedi.

İngiltere, G. Afrika ve Brezilya'da yaklaşık 17 bin kişinin katıldığı klinik deneyler de, iki doz aralığı için süreyi 12 haftaya yükseltme kararı alan İngiliz hükümetinin stratejisini destekliyor.

Deneylere göre 6 hafta arayla uygulanan iki dozluk koronavirüs aşısı yüzde 55 oranında koruma sağlarken, 12 haftada etkinlik oranı da yüzde 81'e kadar çıkıyor.

Oxford ekibi tek doz konusunda ise çok erken olduğunu söylüyor. Oxford, 'tek bir dozla korumanın ne kadar süreceği henüz belli değil' diyerek çift dozu desteklediklerini ifade ediyor.



