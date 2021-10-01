Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı Artvin, Sinop ve Bilecik’te yüzde 75’i geçti. Böylece mavi il sayımız 19’a ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.

AA