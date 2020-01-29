Onur Binay/posta.com.tr

Uzay izleme şirketi LeoLabs, 29 Ocak'ta yerel saatle 18 :39'da, iki eski uydunun yakın zamanda birbirlerinin yakınından geçeceğini ve bunların çarpışıp ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Pittsburgh şehrine üzerinde çarpışacak.

İki nesne, saatte yaklaşık 33.000 mil hızla birbirlerinin yanından geçecek.

Düşük Dünya yörüngesindeki nesneleri tespit etmek ve izlemek için yer tabanlı bir radar ağı kullanan LeoLabs, çarpışma olasılığını 100'de 1 olarak tahmin ediyor. Bağlam için, Hava Kuvvetleri çarpışma olasılıkları 10.000'de 1'den yüksek olduğunda uyarı veriyor. SpaceX’in Starlink uydusuyla ESA’nın hava durumu uydusu, yakın zaman önce birbirinin çok yakınından geçmişti. Bu iki uydunun çarpışma ihtimali ise %0,1 olarak belirlenmişti.

Uydular neler?

Birincisi, ilk kez Ocak 1983'te fırlatılan ve bir NASA uzay teleskobu olan Kızılötesi Astronomik Uydu (IRAS). IRAS, yaklaşık 1 ton ağırlığında.

Diğer uydu, Mayıs 1967'de fırlatılan POPPY 5B (GGSE-4 olarak da biliniyor). Neredeyse 85 ağırlığında.

Endişelenmeli miyiz?

Boyutları göz önüne alındığında, iki uydu arasındaki çarpışma büyük miktarda tehlikeli enkaz yaratacak. ISS, 254 mil gibi çok daha düşük bir yükseklikte yörüngede kalıyor. Bu yüzden hemen tehdit sayılmayabilir, ancak yolda hangi tehlikelerin ortaya çıkabileceğini de söylemedi.

LeoLabs, “Bu tip olaylar, uzay araştırmalarının sürdürülebilirliği için uyduların zamanında yörüngeden çıkarılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu olayı ilerleyen günlerde takip ediyor olacağız ve mümkün olduğunca gereken güncellemeleri yapacağız.” dedi.