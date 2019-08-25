İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziantep'te yabancı uyruklu iki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre olay, Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başlayan yabancı uyruklu iki grubun kavgası kısa sürede büyüdü.
4 KİŞİ YARALANDI
Tarafların döner bıçakları, bıçaklar ve sopalarla birbirine saldırdığı kavgada, Abdurrahman Hüseyin isimli bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Kavga sırasında çevredeki iş yerleri de zarar görürken, iş yeri sahipleri duruma tepki gösterdi.
GAZİANTEP (İHA)