İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te yabancı uyruklu iki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

25 Ağustos 2019, Pazar 19:26
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İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başlayan yabancı uyruklu iki grubun kavgası kısa sürede büyüdü. 

4 KİŞİ YARALANDI

Tarafların döner bıçakları, bıçaklar ve sopalarla birbirine saldırdığı kavgada, Abdurrahman Hüseyin isimli bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kavga sırasında çevredeki iş yerleri de zarar görürken, iş yeri sahipleri duruma tepki gösterdi. 

GAZİANTEP (İHA)

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