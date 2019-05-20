İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Kahramanmaraş'ta Kayseri çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi Kayseri çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Şefre B. yönetimindeki otomobil ile Ümmet B. yönetimindeki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, yaralılar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada 7 kişinin yaralandığı, Ümmet B. ve İ.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
KAHRAMANMARAŞ (İHA)