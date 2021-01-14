Dünya İki papa da corona virüs aşısı oldu

İki papa da corona virüs aşısı oldu

Dünya

İki papa da corona virüs aşısı oldu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve eski Papa 16. Benedict corona virüs aşısı oldu.

14 Ocak 2021, Perşembe 16:41 Son Güncelleme:
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve Papa 16. Benedict, Pfizer-Biontech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu. 

İki din adam yaşları dolayısıyla riski grupta yer alırken, 84 yaşındaki Papa Francis'in gençken memleketi Arjantin'de yakalandığı bir hastalık nedeniyle akciğerlerinden birinin alındığı ve bu yüzden daha fazla risk altında olabileceği belirtildi.  93 yaşındaki Papa 16. Benedict'in ise yaşlılıkla beraber gelen artrit hastalığına yakalanmıştı.

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Vatikan'da corona virüse karşı aşılama dün başlamıştı. Papa Francis, corona virüs aşısıyla ilgili önceki cumartesi, 'Aşıyı reddetmek intihar gibi, ben de aşı olacağım' açıklamasını yapmıştı.

DHA


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