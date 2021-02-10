Yemek İki renkli kek tarifi ve yapılışı: İki renkli kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
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İki renkli kek tarifi ve yapılışı: İki renkli kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

İki renkli kek tarifi ve yapılışı: İki renkli kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Hem kakaolu hem de sade kek bir arada olsun istiyorsanız iki renkli kek tarifi tam size göre olacaktır. Sunumu güzel son isteyenler iki renkli kek tarifi nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz ve afiyetle tüketeceğiniz iki renkli kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

10 Şubat 2021, Çarşamba 19:13 Son Güncelleme:
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Kakao ve sade kekin eşsiz uyumu iki renkli kek tarifi ile bir araya geliyor. Hem kolay hem de lezzetli kek tarifi arayanlar iki renkli kek nasıl yapılır merak ediyor. Görsel sunumu ve lezzetiyle iki renkli kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

İki renkli kek tarifi

İki renkli kek malzemeleri

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 kabartma tozu 
  • 1 paket vanilya 
  • 2 su bardağı un

Kakaolu hamur için;

  • 2 yemek kaşığı kakao

İki renkli kek yapılışı

Yumurtalar ve toz şeker derin bir kap içerisinde mikser yardımı ile köpürene kadar çırpılır. Üzerine süt ve sıvı yağ ilave edilip karıştırılır. Elde edilen karışıma son olarak elenerek vanilya, kabartma tozu ve un ilave edilerek karışana kadar çırpmaya devam edilir. Hazırlanan kek hamurunun yarısı başka bir kap içerisine alınır ve bir parça hamurun üzerine 2 yemek kaşığı kakao ilave edilip çırpılır. Kek kalıbı yağlanır ve beyaz hamurun yarısı kalıp içerisine gezdirerek dökülür. Beyaz hamurun ortasına kakaolu hamurun yarısı gezdirilerek dökülür. Kalan hamurlarda aynı şekilde sıra ile kalıp içerisine dökülerek bitirilir. Kalıp bir iki kez yere vurulur ve içerisindeki hava kabarcıklarının çıkması sağlanır. Hazırlanan iki renkli basit kek, önceden ısıtılmış 170° fırında içini çekene kadar pişirilir. Kürdan kontrolü yapılır ve pişirilen kek fırından alınarak oda ısısında soğumaya bırakılır. Soğuyan kek servis tabağı üzerine ters çevrilerek kalıptan çıkartılır ve dilimlenerek servise sunulur.

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