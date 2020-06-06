İki renkli kurabiye tarifi: İki renkli kurabiye nasıl yapılır?
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06 Haziran 2020, Cumartesi 18:21 Son Güncelleme:
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Evde pratik kurabiye tarifi arıyorsanız, iki renkli kurabiye tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için iki renkli kurabiye tarifi arıyor ya da iki renkli kurabiye nasıl yapılır merak ediyorsanız "İki renkli kurabiye tarifi, iki renkli kurabiye nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
İki renkli kurabiye tarifi
İki renkli kurabiye malzemeleri
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 paket yumuşatılmış tereyağı
- 1 paket kabartma tozu
- 4 tatlı kaşığı kakao
- Aldığı kadar un
Yumurtayı, pudra şekerini, tereyağını, kabartma tozunu ve bu malzemenin alacağı kadar unu ekleyin. Kulak memesi yumuşaklığında olana kadar yoğurun. Hamuru iki parçaya ayırın. Parçalardan birine 4 tatlı kaşığı kakao ekleyin. Kakaoyu hamura yedirene kadar iyice yoğurun. Hamurdan küçük toplar koparıp yuvarlayın. Yağlanmış tepsiye dizin. 185 derecede önceden ısıttığınız fırında renkleri değişene dek pişirip servis yapın.