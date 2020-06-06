İki renkli kurabiye tarifi: İki renkli kurabiye nasıl yapılır?

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İki renkli kurabiye tarifi

İki renkli kurabiye malzemeleri

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket yumuşatılmış tereyağı

1 paket kabartma tozu

4 tatlı kaşığı kakao

Aldığı kadar un

İki renkli kurabiye yapılışı

Yumurtayı, pudra şekerini, tereyağını, kabartma tozunu ve bu malzemenin alacağı kadar unu ekleyin. Kulak memesi yumuşaklığında olana kadar yoğurun. Hamuru iki parçaya ayırın. Parçalardan birine 4 tatlı kaşığı kakao ekleyin. Kakaoyu hamura yedirene kadar iyice yoğurun. Hamurdan küçük toplar koparıp yuvarlayın. Yağlanmış tepsiye dizin. 185 derecede önceden ısıttığınız fırında renkleri değişene dek pişirip servis yapın.



