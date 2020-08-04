Küresel salgın evde kaldığımız süre boyunca bazılarımıza ustaca fikirler verdi. Bazıları çok çalışmayı içeriyor, bazıları ise fazla değil. Ama en ilham verici olanı iki saat boyunca otururken, kesinlikle hiçbir şey yapılmayan video oldu.

31 binden fazla aboneye sahip Muhammad Didit isimli YouTuber’ın yaklaşık 2 buçuk saat boyunca hiçbir şey yapmadığı video 2.5 milyondan fazla izlendi. Bugüne dek kanalında 3 milyondan fazla görüntüleme sayısına sahip YouTuber, bu görüntüleme sayısının 2,5 milyon kadarını bu videodan sağladı.

YouTuber'ın 10 Temmuz'da yayınladığı video, kısa süre içerisinde viral hale geldi. Bir kullanıcı videoyu sonuna dek izlediğini, YouTuber'ın bu süreçte 362 kez göz kırptığını ifade etti.



