İki yapay kalp takılan 14 yaşındaki Arda kalp nakli olmayı bekliyor

Kalp yetmezliği nedeniyle takılan iki yapay kalple hayata tutunan 14 yaşındaki Arda Çetinkaya, yaşıtları gibi koşup oynamak ve günlük işlerini tek başına yapabilmek için kalp nakli bekliyor.

Henüz 7 yaşındayken babasını kalp krizinden kaybeden, kendisinde de ciddi kalp yetmezliği bulunan 14 yaşındaki Çetinkaya'nın sağlığına kavuşabilmesi için kalp nakli olması gerekiyor. Yaşamını sürdürebilmesi için Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla iki yapay kalp takılan Çetinkaya, uygun kalbin bulunacağı günün hayaliyle yaşıyor.

Arda'nın annesi Naile Çetinkaya, AA muhabirine, oğlunun 8 yaşındayken top oynadığı sırada göğüs ağrısı yaşaması üzerine gittikleri hastanede kendisine kalp ritim bozukluğu ve kalp kapakçığında çökme teşhisi konulduğunu belirtti. O dönemde doktorların oğluna herhangi bir ilaç vermediklerini sadece Arda'yı her yıl kontrole çağırdıklarını anlatan Çetinkaya, bu yıla kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Çetinkaya, oğlunun bu yıl ocak ayında rahatsızlandığını ve gittikleri hastanede kalp yetmezliği teşhisi konulduğunu belirterek, "O zaman Malatya'da oturuyorduk. Oğlum, Malatya'da iki hafta hastanede yattı. Daha sonra kalp yetmezliğinden dolayı oğlumu Ankara'ya göndereceklerini söylediler ve kalp nakli için sıraya girmesi gerektiğini söylediler. Oğlum ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Biz de oğlumun tedavisi Ankara'da olduğu için burada ev tuttuk." dedi.

BİRİ YETERLİ OLMADIĞI İÇİN İKİ YAPAY KALP BİRDEN TAKILDI

Oğlunun, Ankara Şehir Hastanesi'nde Prof. Dr. Ümit Kervan ve ekibi tarafından ameliyat edildiğini anlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"İlk önce oğlumun kanında pıhtılaşma olduğu için bacağına bir alet taktılar. Ayrıca yapılacak ameliyatla bir yapay kalp cihazı takılacaktı. Ümit Kervan hocamız 'Bir tane yeterli olmayabilir, iki yapay kalp cihazı takacağız, bacağındaki aleti çıkaracağız.' dedi. Daha sonra Arda'yı ameliyata aldılar. Ameliyat 7 saat sürdü. Ameliyatın riskleri vardı, doktorlar, 'Uanmayabilir' dediler ama Arda ertesi gün uyandı. Doktorlar ameliyatın iyi geçtiğini, durumunun iyiye gittiğini söylediler. Arda'nın yanındaki çantalarda duran iki cihazı görünce şaşırdık."

Anne Çetinkaya, oğlunun yapay kalpler takılmadan önce nefes almakta ve yemek yemede zorlandığını, ağrılarının olduğunu ifade ederek, "Yapay kalp cihazları takılınca Arda yavaş yavaş kendine gelmeye, yemek yiyebilmeye başladı. Vücudundaki yapay kalplere bağlı iki cihazı sürekli yanında taşımak zorunda olduğu için tek başına günlük işlerini pek yapamıyor ama elimizden geldiğince ona destek oluyoruz." diye konuştu.

"EŞİMİ KAYBETTİM AMA ÇOCUĞUM ÖLMESİN İSTİYORUM"

Arda'nın sağlığına kavuşması için kalp nakline ihtiyacı olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Arda için kalp nakli beklemezken organ bağışının bu kadar önemli olduğunu bilmiyorduk. Eşim vefat ettiği zaman 'Organlarını bağışlar mısınız?' deselerdi, 'Yok.' derdik. Şimdi bunun önemini biliyoruz ve 'Organlarınızı bağışlar mısınız?' deseler, bağışlarız. Eşimi kaybettim ama çocuğum ölmesin istiyorum." ifadelerini kullandı.

Arda Çetinkaya da yapay kalplerin bağlı olduğu cihazlarla yaşamını sürdürmekte zorlandığını dile getirerek, "Cihazlar vücudumdaki yapay kalplere bağlı olduğu için kalkarken, otururken zorlanıyorum, geceleri rahat yatamıyorum. İki cihazla birlikte yaşamak çok zor oluyor, bir an önce nakil bekliyorum." dedi.

Futbolu çok sevdiğini anlatan Arda Çetinkaya, "Rahatsızlanmadan önce top oynuyordum, gitar çalıyordum. Bir an önce kalp nakli olmak ve eskisi gibi top oynamak, gitar çalmak, eski aktivitelerimi tekrar yapmak istiyorum. Kısacası eski hayatıma dönmek istiyorum." sözlerine yer verdi.