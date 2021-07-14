İkimizin Sırrı dizisi 2021 yazına damga vuracak yapımlar arasında yer alıyor. Dramatik bir anne kız hikayesini konu edinen İkimizin Sırrı dizisinin oyuncuları ve karakterleri de şimdiden dizi severlerin merak ettiği konular arasına girdi. İşte, İkimizin Sırrı dizisi hakkında merak edilenler…

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İkimizin Sırrı dizisi, 7 yaşındaki kızı Hayal ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat’ın hikayesi anlatılıyor. Anne Neva Canpolat, biricik kızını oyunlarla, masallarla, umudu ve hayatın güzelliğini aşılayarak büyütmektedir. Fakat, anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zorlu bir hayata sahip olan Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazası neticesinde Alp Karahun ile kesişir.

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN OYUNCULARI

Aras Aydın

Leyla Feray

Dolunay Soysert

Bestemsu Özdemir

Engin Alkan

Tülay Günal

Deniz Şen Hamzaoğlu

Ceyhun Mengiroğlu

İKİMİZİN SIRRI NE ZAMAN HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İkimizin Sırrı dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Ancak dizinin yayın tarihi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.