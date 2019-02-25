İkinci cemre ne zaman düşecek? Üçüncü cemrenin düşme tarihi...

İlk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya düştü. İlk cemrenin düşüşüyle birlikte bahara olan özlem de iyice arttı. 3 gün sonra bahar mevsimine giriş yapacağız fakat ikinci ve üçüncü cemrelerin düşme tarihi ve nereye düşecekleri araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihinde suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart tarihinde toprağa düşer... Cemrelerin tamamlanmasının ardından ilkbaharın geldiği anlaşılır...

CEMRE NEDİR?

ikisi şubat ayında ve biri mart başlarında olmak üzere, birer hafta arayla önce havada, sonra suda ve daha sonra da toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.

İlk cemre havaya düşer ve sıcaklık artmaya başlar. İkinci cemre suya düşer ve sular, göller, denizlerin ısınmasını sağlar üçüncü ve son cemre toprağa düşer. Cemrenin toprağa düşmesiyle toprak ısınır ve baharın belirtisi olan güzellikler ortaya çıkar. Doğa yeşillenir çiçek açar.