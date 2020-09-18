Türkiye İkinci corona virüs testi negatif çıktı

İkinci corona virüs testi negatif çıktı

Türkiye

İkinci corona virüs testi negatif çıktı

Corona virüs testi pozitif çıkan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ikinci testinin negatif çıktığını söyledi.

18 Eylül 2020, Cuma 18:45 Son Güncelleme:
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Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yaptığı açıklamada, "Değerli Dostlarım, Aziz Hemşehrilerim; Bugün itibariyle ikinci kez yaptırmış olduğum Covit-19 testim negatif çıkmıştır. Bir müddet daha evimde tedavim devam edecektir. Sağlık durumum da çok şükür iyiye gitmektedir. Bu vesile ile tedavi sürecim boyunca arayan, mesaj atan, sosyal medyadan iletişim kurarak dualarına bizleri de ortak eden tüm hemşehrilerime ve dostlarıma şükranlarımı iletiyorum. Lütfen bu virüsü hafife almayın. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edin" ifadelerini kullandı.

İHA

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