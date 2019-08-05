İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan gerçek kişi tacir ve esnaf ile satış temsilcilerinin ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek. Peki, Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorunda? MYK mesleki yeterlilik belgesi nasıl alınır? İkinci el taşıt satmak için zorunlu olan Yetki Belgesi ne zamana kadar alınabilecek? İşte detaylar…

Ticaret Bakanlığının "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş İkinci el taşıt satanlara 'yetki belgesi' almaları için 1 yıl süre verilmişti. İkinci el taşıt satmak için zorunlu olan Yetki Belgesi 13 Ağustos’a kadar alınabilecek. Toplu işyerlerinin 13 Ağustos 2019, ikinci el motorlu kara taşıtı pazarlarının ise 13 Ağustos 2020 tarihine kadar Yönetmelikte öngörülen nitelikleri sağlamaları gerekiyor.

KİMLER MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAK ZORUNDADIR?

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tacirlerle esnaf ve sanatkarların kendileri, ticaret şirketleriyle diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesi edinecek. İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler, motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) veya motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olacak.

Bu kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenebiliyor.

Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.

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