İkinci el otomobil alım satış işleriyle uğraşan kişiler için zorunlu olan yetki belgesi uygulaması 1 Eylül 2020 tarihinde başlayacak. Bu sürece kadar belgeyi almayan şirketlere ise önemli cezaların kesileceği belirtildi. Türkiye’de ikinci el araç ticaretiyle uğraşan 50 bin işletmenin olduğu açıklanırken, şu ana kadar bu işletmelerin çok küçük bir kısmının belgeyi çıkardığı açıklandı.

İstanbul’da 7 bin kadar işletmenin ikinci el araç satışıyla uğraştığını belirten İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Görkem Konu, bu kişilerden 500 civarının yetki belgesinin bulunduğunu, diğerlerinin henüz çıkarmadığını söyledi. Ayrıca yetki belgesini almaya hak kazansa da Ticaret İl Müdürlükleri tarafından hala belgesi teslim edilmeyen işlemlerin de bulunduğunu söyleyen Konu, tüccarlara tanınan sürenin 31 Ağustos’ta dolacağını, bu belgeye sahip olmayan kişilerin ise ikinci el araç alım satımı yapamayacağını belirtti.

Eylül ayıyla birlikte hayatımıza girecek yetki belgesi zorunluluğu, ikinci el araç satışlarında kayıt dışı işlemleri azaltacak. Bu da herkesin gelişigüzel bir şekilde araç satışı yapmasının önüne geçecek. 2019 yılında elde edilen verilere göre 7 milyon civarında olan ikinci el otomobil satış piyasasının 3,5 milyonu, yani yarısı kayıt dışı olarak gerçekleşti.

Belge zorunluluğunun gelmesinin ardından galerilerin daha uygun fiyatlı araç bulabileceğini söyleyen Konu, bu sebeple ikinci otomobil fiyatlarının bir miktar da olsa düşebileceğini sözlerine ekledi. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in son şeklinin şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında olduğunu söyleyen Konu, bu yeni düzenlemeye göre belge olmadan satış yapan şirketlere araç başına 5 bin TL ceza kesileceğini belirtti.

Yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle birlikte internet ortamında satışa çıkarılan araçlarda da “yetki belgesi kontrolü” istenecek. Bu belgeye sahip olmayan işletmeler ise elektronik ortamda mağaza açamayacak. Ayrıca, işletmelerin elektronik ortamdaki mağaza adı olarak yetki belgesindeki unvan veya işletme adını kullanmasının sağlanması isteniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte ikinci el otomobil satışı yapan işletmelerin, satışın yapıldığı tarihten yedi gün önceye kadar alınan ekspertiz raporu bulundurması isteniyor. Aracın alıcıdan kaynaklanan bir nedenle satışının gerçekleşmediği durumlarda ekspertiz raporunun ücretini alıcı, diğer durumlarda ise yetki belgesine sahip olan işletme tarafından ödenmesi istenecek.



