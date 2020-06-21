İkinci elde 'Güvenli' alışveriş
İkinci elde hareketlilik yoğun. Yılda milyonlarca aracın el değiştirdiği bu piyasada dolandırıcılar hiç eksik olmuyor. Para taşıma riskinden kurtulmak, ‘ödedin-ödemedin’ anlaşmazlığını ortadan kaldırmak için en iyi yol ‘Güvenli Araç Satış Sistemi’. GÜLTEN UĞURLU / POSTA
21 Haziran 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Türkiye’de yılda 8 milyon araç el değiştiriyor. Virüs nedeniyle otomotivde bir dönem üretim durunca ikinci ele talep daha da arttı. Taleple birlikte fiyatlar da uçtu. Hatta, kamu bankalarının açıkladığı düşük faiz ve uzun vadeli ‘taşıt kredisi’ni de bahane eden fırsatçılar, ikinci el fiyatlarını, neredeyse sıfır araç fiyatına yaklaştırmış durumda.
Sahtekarlar sahada
İkinci el piyasasındaki bu hareketlilik kötü niyetli kişilerin de iştahını kabartıyor. En büyük mağduriyet ise para öderken ya da alırken ortaya çıkıyor. Üstelik bu konuda çok fazla dolandırıcılık olayı da yaşanıyor. Kapora sahtekarlığının yanı sıra araç devrinde parayı, devralanın değil de bir başkasının göndermesiyle ortaya çıkan mağduriyetlere sık rastlanıyor.
Notere gitmeden ödemeyin
Peki, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için ne yapmalısınız? İkinci el araç alım-satımı ve devir işlemlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, şubatta ‘güvenli ödeme’ sistemini devreye almıştı. Sistem, 20 liralık bir işlem bedeli karşılığında hızlı ve güvenli araç alım-satımına imkan tanıyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
1- Önce satıcı, banka üzerinden ‘Güvenli Ödeme Sistemi’nde başvuru oluşturacak.
2- Alıcı, cep telefonuna gelen referans numarası ile alıcı kaydını yaparak işlemi onaylayacak.
3- Alıcı daha sonra satış bedelini bankanın belirlediği hesaba referans numarasını belirterek yatıracak. Para bu hesapta işlem bitene kadar bloke edilecek.
4- Araç bedeli güvenceye alındıktan sonra taraflara devir için notere gitmeleri gerektiği SMS’le bildrilecek.
5- Taraflar referans numarası üzerinden devir-tescil işlemlerini gerçekleştirecek.
6- Noterde imzalar atılınca bankanın güvencesinde bulunan araç bedeli, otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.
7- Son olarak işlem tamamlandığında taraflar SMS ile bilgilendirilecek.
Bu önlemleri unutmayın!
- Plakası kapalı ve piyasa değerinin altında satılan araçlara şüpheyle yaklaşın.
- Aracı devrederken para havale ile gelecekse havalenin aracı satın alan kişinin hesabından yapıldığına özellikle dikkat edin.
- Parayı gönderen ‘işim çıktı’, ‘cenazem var’ bahanesiyle aracı başkasına devretmenizi isterse uzak durun.
- Aracın tramer kaydını da sorgulatın.
- Aracı mutlaka yetkili belgesi olan ekspertize götürün. İkna olmazsanız ikinci bir ekspere gösterin.
- Notersiz satış yapmayın, kafanıza takılan soruları noter görevlisine sorun.
- Eğer araç nakit paraya satılıyorsa, aracın satış bedeli noterde katibin önünde sayılarak alınabilir.
- Noter satış belgesi ve araç ekspertiz belgesi benzeri evrakları saklayın.
- Aracı satarken yanınızda birisi olsun. Konu yargıya intikal ederse şahitle ispat gerekebilir.
- Aracı test etmek isteyenler sizi zorla indirip gasp etmeye çalışabilir, tedbirli olun.
- İnternetteki ‘acil ihtiyaçtan satılık’ ilanlarına ve piyasa değerinin altında satılan araçlara şüpheyle yaklaşın.
- Aracı görmeden, test etmeden ve ekspere sokmadan kapora vermeyin.