İkinci elde 'Güvenli' alışveriş

Türkiye’de yılda 8 milyon araç el değiştiriyor. Virüs nedeniyle otomotivde bir dönem üretim durunca ikinci ele talep daha da arttı. Taleple birlikte fiyatlar da uçtu. Hatta, kamu bankalarının açıkladığı düşük faiz ve uzun vadeli ‘taşıt kredisi’ni de bahane eden fırsatçılar, ikinci el fiyatlarını, neredeyse sıfır araç fiyatına yaklaştırmış durumda.

Sahtekarlar sahada

İkinci el piyasasındaki bu hareketlilik kötü niyetli kişilerin de iştahını kabartıyor. En büyük mağduriyet ise para öderken ya da alırken ortaya çıkıyor. Üstelik bu konuda çok fazla dolandırıcılık olayı da yaşanıyor. Kapora sahtekarlığının yanı sıra araç devrinde parayı, devralanın değil de bir başkasının göndermesiyle ortaya çıkan mağduriyetlere sık rastlanıyor.

Notere gitmeden ödemeyin

Peki, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için ne yapmalısınız? İkinci el araç alım-satımı ve devir işlemlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, şubatta ‘güvenli ödeme’ sistemini devreye almıştı. Sistem, 20 liralık bir işlem bedeli karşılığında hızlı ve güvenli araç alım-satımına imkan tanıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

1- Önce satıcı, banka üzerinden ‘Güvenli Ödeme Sistemi’nde başvuru oluşturacak.

2- Alıcı, cep telefonuna gelen referans numarası ile alıcı kaydını yaparak işlemi onaylayacak.

3- Alıcı daha sonra satış bedelini bankanın belirlediği hesaba referans numarasını belirterek yatıracak. Para bu hesapta işlem bitene kadar bloke edilecek.

4- Araç bedeli güvenceye alındıktan sonra taraflara devir için notere gitmeleri gerektiği SMS’le bildrilecek.

5- Taraflar referans numarası üzerinden devir-tescil işlemlerini gerçekleştirecek.

6- Noterde imzalar atılınca bankanın güvencesinde bulunan araç bedeli, otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

7- Son olarak işlem tamamlandığında taraflar SMS ile bilgilendirilecek.

Bu önlemleri unutmayın!