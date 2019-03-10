Ekranların en eğlenceli ve ilgi gören dizisi İkizler Memo-Can'ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Memo, dayısına yardım ederek Yaren'le tekrar birlikte olmalarını sağlamaya çalışıyor. Fakat bu oyun Osman'a çok pahalıya mal olacak.

Öte yandan Can ise Altan'a yardım ederek Matmazel'in gönlünü fethetmesini istiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman ortada yoktur. Herkes onu arar. Osman'ın böbrek mafyasının elinde olduğu anlaşılır. Kerem, Melek’e Osman’ın bulunmasında yardım eder. Bu duruma ise en çok Onur bozulur. Onur, Kerem'den gelen yardımı istemez ve olayı kendi halletmek ister. Melek ise böyle bir durumda sadece kardeşini düşünmek zorundadır.

Öte yandan ikizlerin biyolojik annesi olan Dilek geri döner. Yıllardır ortada olmayan Dilek'in ani dönüşü herkesi şaşırtır. Peki şimdi ne olacak? Dilek, çocuklarını karşısında görünce ne yapacak? Gerçek anneleriyle bir araya gelen ikizleri bundan sonraki süreçte neler bekliyor?