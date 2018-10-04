İkizler yakında başlıyor

Yönetmenliğini Erol Özlevi’nin üstlendiği, senaryo hikayelerini Azime Aktaş ve Özlem Atasoy’un, senaryosunu Ahmet Yurdakul’un kaleme aldığı “İkizler” ekimde başlıyor. Kanal D’nin bu iddialı dizisinde Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi ve Burak Hakkı başrollerde.

İKİ AYRI HAYAT

Dizinin hikayesi ise şöyle: Zengin bir ailenin ikiz çocuklarından biri bebekken kaçırılır ve zor şartlar altında yaşayan bir ailede büyür. Ailesiyle beraber kağıt toplayarak hayatını kazanır. Diğeri ise çok iyi şartlarda, köşklerde, dadılar ve uşaklarla büyür, yabancı okullarda okuyup zenginlik içinde hayatını devam ettirir.

Emir Berke Zincidi, dizide hem fakir hem zengin çocuğu oynayacak.