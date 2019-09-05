İklim değişikliği ile mücadelede insan eti yeme önerisi!

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Avrupa'nın en önemli gastronomi platformlarından olan Gastro Nord kapsamında düzenlenen seminerlerde, insan eti tüketimi konusu masaya yatırıldı.

Stockholm Ekonomi Okulu'nda Tüketici Odaklı Pazarlama Merkezi'nin yöneticisi olarak görev yapan pazarlama profesörü Magnus Söderlund, TV4'te Gastro Nord kapsamında yayınlanan, "insanların kendi ırkını tüketmesi" konulu programda, "İlk olarak yenilecek olan insanın ölü olması gerekir" diyerek sözlerine başladı.

Batı dünyasında insan eti endüstrisine karşı tabular olduğuna dikkat çeken Magnus Söderlund insanların zaten birbirlerini öldürebildiklerini söyleyerek sözlerini sürdürdü.

"İnsanlar yemeye alışkın olmadığı şeyler karşısında biraz muhafazakar davranıyor" diyen Magnus Söderlund, "İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik gibi konularda altına bakılmadık taş kalmayacağı noktasındaysak, insan eti yeme konusunu daha çok gündeme getirmeliyiz" önerisi ile dikkat çekti.

Yayının ardından İsveç'te büyük bir tartışmanın da fitili ateşlendi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Magnus Söderlund'un küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçmek adına insan eti yeme fikrini saçmalık olarak niteledi.

Kullanıcılardan biri, "İlk olarak bu adamı yiyelim" dedi.

Çok sayıda kişi Magnus Söderlund'u yamyam olmakla suçladı.

Mehmet Can Kömürcü / HÜRRİYET