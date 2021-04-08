İklim krizi nedeniyle okyanuslarda büyük göç başladı

Yeni Zelanda’nın Auckland Üniversitesi’ndeki araştırmalar, iklim krizinin su hayatında yarattığı krizin derinliğini gözler önüne serdi. Buna göre okyanus suyundaki ısınma, 1955’ten bu yana su altında ve üstünde yaşayan 48 bin 661 türün göç etmesine yol açtı. Deniz kuşlarının da olduğu türler, tropikal yuvalarını terk edip daha serin sulara doğru göç ediyor. Doğal yaşam alanları olan ekvator bölgesinde su sıcaklığı 20 derece.

İklim değişiminin kötü senaryolarından kurtulmak için karbon emisyonunu azaltmaya yönelik yapılan baskılar var. Ekstrem hava olayları, küçük adalarda ve bazı şehirlerde şimdiden artmaya başladı.

Artan hava sıcaklığının bazı ülkelerin gıda çeşitliliğini de etkilediği ortaya çıkardı. Yapılan son araştırma, iklim değişiminin insanları ve yaşam şekillerini etkilediği kanıtlar nitelikte.







