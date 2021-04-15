İklim krizinin geldiği nokta: Melez ayı

İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla görüyoruz. Sıcak havalar nedeniyle kuzeye göç etmeye başlayan bozayılar, kutup ayılarıyla karşılaştır. Durum böyle olunca bozayıların ve kutup ayılarının çiftleşmesinden yeni bir melez ayı türü ortaya çıktı. Pizzly (Polar bear-grizzy) ya da nanulak olarak adlandırılan melez ayılar hakkında DailyMail'e konuşan Paleontolog Larisa DeSantis, "Yeni ayı türü, iklim değişikliğine ve yüksek sıcaklıklara karşı daha dayanıklı. Kutup ayıları için pek iyi görünmüyor." dedi.









Kutup ayılarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten DeSantis, buzulların azalması nedeniyle kutup ayılarının avlanamadığını ve hava sıcaklığına uyum sağlayamayacağını söylüyor.

Alaska ve Kanada'nın boz ayılarının, bulundukları yerde sıcaklıklardaki artış nedeniyle kuzeye doğru hareket ettikleri ortaya çıktı. İklim değişikliği durdurulmazsa, kutup ayılarının yüzyılın sonuna kadar yok edilebileceği öne sürülüyor.







