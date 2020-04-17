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İklim kriziyle eriyen buzullar Vikingler'den kalma benzersiz eserleri gün yüzüne çıkardı

Doğa

İklim kriziyle eriyen buzullar Vikingler'den kalma benzersiz eserleri gün yüzüne çıkardı

İklim krizi, aslında dünyanın hâlâ en büyük sorunlarından biri. Zira, buzullarda erime devam ediyor. Arkeologlar, buzulların eridiği Norveç Lendbreen’deki dağlarda Viking dönemine ait bir geçit bulmuştu. İşte o dağlarda yüzlerce yıllık medeniyete ait kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

17 Nisan 2020, Cuma 11:51 Son Güncelleme:
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8 ila 11. yüzyıllar arasında Avrupa’da hüküm süren Vikingler’e ait birçok eşyaya ulaşıldı. Karlar altında kaldığı için bozulmayan ve çok iyi şekilde korunan bu eşyaların en eskisi milattan sonra 300, en yenisi 1000’li yıllara aitti. 100’den fazla giysi ve gereçler gibi tanıdık eşyalar bulundu.

"Bulduğumuza bir yandan da üzüldük"

Benzerine rastlanmamış gereçler de bulan bilim insanları, erime arttıkça daha çok kalıntıya ulaşılacağını söylüyor. Bilim insanı Espen Finstad “Bulduğumuza bir yandan da üzüldük. Çünkü eserlere dünyayı yokoluşa götüren ısınmanın sonucu ulaşabildik” dedi. İklim krizine karşı gösterilerdeki eylemciler ‘Yokoluş İsyancıları’ adıyla anılıyor.


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