8 ila 11. yüzyıllar arasında Avrupa’da hüküm süren Vikingler’e ait birçok eşyaya ulaşıldı. Karlar altında kaldığı için bozulmayan ve çok iyi şekilde korunan bu eşyaların en eskisi milattan sonra 300, en yenisi 1000’li yıllara aitti. 100’den fazla giysi ve gereçler gibi tanıdık eşyalar bulundu.

"Bulduğumuza bir yandan da üzüldük"

Benzerine rastlanmamış gereçler de bulan bilim insanları, erime arttıkça daha çok kalıntıya ulaşılacağını söylüyor. Bilim insanı Espen Finstad “Bulduğumuza bir yandan da üzüldük. Çünkü eserlere dünyayı yokoluşa götüren ısınmanın sonucu ulaşabildik” dedi. İklim krizine karşı gösterilerdeki eylemciler ‘Yokoluş İsyancıları’ adıyla anılıyor.



