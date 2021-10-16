İkna çalışmaları sonuç verdi! Teslim oldular
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK’dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
16 Ekim 2021, Cumartesi 18:47 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 166’ya yükseldi.
AA
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