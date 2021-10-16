İkna çalışmaları sonuç verdi! Teslim oldular

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 166’ya yükseldi.

AA