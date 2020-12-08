Türkiye İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Türkiye

İkna edilen 2 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK üyesi 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

08 Aralık 2020, Salı 01:28 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 225'e ulaştı.

AA


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