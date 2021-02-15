Türkiye İkranur Tirsi'nin katili öz amcası çıktı

İkranur Tirsi'nin katili öz amcası çıktı

Türkiye

İkranur Tirsi'nin katili öz amcası çıktı

Giresun'da büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı. Müge Anlı, katilden itiraf geldiğini duyurdu.

15 Şubat 2021, Pazartesi 12:41 Son Güncelleme:
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Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran’da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyordu. 8 ay sonra İkranur Tirsi olayı aydınlatıldı. İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı ardından ilk itiraf geldi. 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı 

Şüpheliler sorguda 

Sır perdesinin aralanması için Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkranur Tirsi’nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu sürüyor. Ekipler, şüphelilerin çapraz sorguya da alarak, olayı tüm detaylarıyla aydınlatmaya çalışıyor.

20 kişiden DNA örneği alındı 

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde, aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişiden DNA örneği alın dı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor.

Adli tıp raporu hazırlanıyor

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



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