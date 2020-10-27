Uzaktan öğretim çözümü CATS ile entegre olan hibridkarma eğitimde, amfi ve sınıfların dijital donanımları da artırıldı. Öğrenciler, sınıf ortamındaki derslere hem fiziksel olarak hem de üniversitenin kurumsal uzaktan eğitim çözümü CATS üzerinden online olarak eş zamanlı katılabiliyor. İKÜ Yazılım Geliştirme ve İnovasyon Müdürü Ahmet Gökhan Uluçay, CATS sistemi hakkında şu bilgileri verdi.

5 bin ders içeriği

CATS, İKÜ’nün kurumsal uzaktan eğitim portalı. Yeni akademik yılda dijital eğitim kültürünün tüm bileşenlerini içeren bir yapıya dönüştü. Geçtiğimiz yılın bahar döneminde toplam 5 bin ders kaydıyla öğrencilerimizin yüzde 90’ına ulaştık. Şeffaf ölçme ve değerlendirme imkânı sunan rubric entegrasyonu, ders içi sosyal etkileşimi sağlayan chat, mesaj panelimiz ve öğrenciakademisyen profili sayfalarımızla mobil entegrasyonu en üst seviyeye çıkardık.