Sağlık Bakanlığı ilaç tedarikinde aksamalara ilişkin yapılan denetimde 17 ecza deposu ve 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildiğini duyurdu. Bakan Koca dün yaptığı açıklamada "Biz bakanlık olarak eczaneler, depo, üretici dahil olmak üzere ilaç takip sistemimiz var. Her basamağını yakın takip ediyoruz. Şu anda ciddi sorun yok. Yer yer sahada sorun var, yakın takipteyiz. Denetimi yoğunlaştırdık" demişti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlükleri, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine sıklaştırdığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerde 17 ecza deposu ile 144 eczanenin Stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi.

Denetimler; ecza depoları, ilaç üretim tesisleri ve eczaneler olmak üzere üç alanda; yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor. Denetimlerde öncelikle; ilaç üretim tesisleri, ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili firmalara mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanıyor.

UYUMSUZLUK TESPİT EDİLDİ

TİTCK ürün denetmenleri, Kasım ayında İstanbul’da 24, İzmir’de 3, Ankara’da 19, Adana’da 7, Antalya’da 4 ecza deposu olmak üzere 57 ecza deposu denetledi. 17 tane ecza deposu ile ilgili olarak ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

Öte yandan Türkiye genelindeki eczanelerde de denetimler, yine TİTCK’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülüyor. İl Sağlık Müdürlükleri, Türkiye genelinde yaptığı denetimler neticesinde şimdiye kadar 144 eczanede uygunsuzluk tespit etti.