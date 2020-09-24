Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, birçok ithal üründe 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olan ek gümrük vergisi kararlarının süresi yıl sonuna uzatıldı.

Ek gümrük vergisi süresi uzatılan ürünlerden biri de video oyun konsolları oldu. Gümrükte yüzde 18 KDV ve yüzde 20 ÖTV uygulanan Xbox, Nintendo Switch ve PlayStation gibi oyun konsollarına, 18 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yüzde 50 de ek vergi getirilmişti.

18 Nisan’daki kararda 30 Eylül 2020 tarihine kadar uygulanacağı açıklanan ek verginin süresi, bugün yayımlanan kararla 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Diskli ve disksiz olmak üzere iki farklı versiyonu olan PlayStation 5, disksiz sürümüyle yurt dışında 399 dolar, fiziksel disk sürücülü versiyonuyla ise 499 dolar fiyat etiketine sahip. Xbox Series S ve Series X ise sırasıyla 299 dolar ve 499 dolar fiyatlara satılıyor.

PS5’in 499 dolarlık versiyonu Türkiye’de yaklaşık olarak 8 bin TL’ye satılabilir. PS5’in 399 dolarlık versiyonu ise Türkiye’de yaklaşık 7 bin TL’ye kullanıcılara sunulabilir. Ancak bu fiyatın değişme ihtimali bulunuyor.







