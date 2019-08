İlayda Aydın: Türkiye'de fark edilmemekten korkuyorum İlayda Aydın harika bir Türk genci. Henüz 16 yaşındayken, kendi deyimiyle ‘daha farklı bir eğitim anlayışı’nın peşine düşüyor ve Türkiye’den gidiyor. Önce Hindistan’da sonra Avustralya ve Rusya’da okullara devam ediyor. Üniversite için durağı ABD oluyor. Şimdi 23 yaşında. Bilim insanı Aziz Sancar’ı örnek alarak çıktığı yolda ilk kitabı yayımlandı bile. Uzay bilimi üzerine yazdığı ‘Geopolitics of Other Space: Global Security and Development’ (Uzay Jeopolitikası: Küresel Güvenlik ve Kalkınma) kitabı Temmuz’da Amerika’da çıktı. Amazon’da da satılıyor. İleride ismini sıkça duymayı umduğumuz İlayda Aydın’la Türkiye’de buluştuk.