İletişim Başkanı Altun'dan Papa'nın Doğu Akdeniz çağrısına destek
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.
31 Ağustos 2020, Pazartesi 16:46 Son Güncelleme:
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, Twitter'daki hesabından, Papa Francis'in Doğu Akdeniz'e dair açıklamasına ilişkin İngilizce olarak değerlendirmede bulundu. Altun, "Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır" dedi.
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