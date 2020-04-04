Türkiye İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı

Türkiye

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı

Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 170 bini geçti, 63 bin kişi hayatını kaybetti, 242 bin 500’ün üzerinde kişi iyileşti.

04 Nisan 2020, Cumartesi 22:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip corona virüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Corona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 170 bini geçtiği, 63 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 242 bin 500’den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

AA

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Eğitim seviyesi ilkokul 4 olan ülkede salgın...
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Türkiye’ye ilave 30 bin test imkanı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ne büyük bir felaket yaşadığımızın farkında mısınız?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Meteorolojiden yağış uyarısı