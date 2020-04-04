İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki corona virüs vaka durumunu açıkladı
Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 170 bini geçti, 63 bin kişi hayatını kaybetti, 242 bin 500’ün üzerinde kişi iyileşti.
04 Nisan 2020, Cumartesi 22:01 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip corona virüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Corona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 170 bini geçtiği, 63 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 242 bin 500’den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
AA