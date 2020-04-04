İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip corona virüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Corona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 170 bini geçtiği, 63 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 242 bin 500’den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

AA