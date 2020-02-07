Türkiye İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada

İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada

Türkiye

İletişim Başkanlığı fotoğraf arşivi dijital medyada

İletişim Başkanlığı, 1920’lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivini Instagram hesabından paylaştı.

07 Şubat 2020, Cuma 20:52 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı, 1920’lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivini Instagram hesabından paylaştı. İletişim Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "1920’lerden günümüze uzanan İletişim Başkanlığına ait fotoğraf arşivi https://www.instagram.com/iletisim/  Instagram hesabında gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden günlük yaşama ilişkin çarpıcı kareler geçmişten günümüze bir köprü oluşturuyor. Analog fotoğraflardan dijitale aktarılan fotoğraflarla sanal alemde tarihe bir yolculuk yapma imkanı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

İHA

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