Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı

İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı

Türkiye

İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılık uyarısı

İletişim Başkanlığı, "Son günlerde CİMER adı ve logosu kullanılarak hazırlanan sahte siteler aracılığıyla dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı gözlenmiştir." açıklamasında bulundu.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 22:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) adı ve logosu kullanılarak sahte site ile kredi aidatı iade başvurusu adı altında dolandırıcılık yapıldığı belirtilerek, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İletişim Başkanlığı ve CİMER'in vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde CİMER adı ve logosu kullanılarak hazırlanan sahte siteler aracılığıyla 'son 13 yıla dönük kart aidatı iade başvurusu' görünümü altında kredi kartı bilgileri talep edilerek dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Söz konusu sitelere erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir."

AA


İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgını 3 ay öteledikMaskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen il sayısı 26'ya yükseldi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hyundai'nin yeni sporcuları
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Çözüm: Yerli turist
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu paylaştı: Bugün 31 kişi hayatını kaybetti